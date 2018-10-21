Sarıçam’da, 250 çocuk sinema ile buluştu

ADAHA,()-ADANA'nın Sarıçam Belediyesi, Adana Valiliği Koordinasyonunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından SODES kapsamında desteklenen "Yarınların Umudu Gençler” projesinde yer alan sinema etkinliği için 250 öğrenci, Belediye Başkanı Bilal Uludağ tarafından uğurlandı. Başkan Uludağ, proje kapsamında toplamda 500 öğrencinin sinemayla buluşacağını ifade etti.

Bilal Uludağ, belediye olarak hazırlanan ve uygulamaya hak kazanan projede çocuk ve gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durmalarının sağlanması ve faydalı alanlara yönelimlerinin sağlanmasının amaçlandığını söyledi. Geçen iki hafta sonunda Belediye binası önünde toplanan çocukların evlerinden servislerle alınarak sinemalara gitmelerinin sağlandığını belirten Bilal Uludağ, ilçede Milli Eğitime bağlı okullarda eğitim gören 7-14 yaş aralığındaki dezavantajlı çocukların projeden faydalandığını anlattı.

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