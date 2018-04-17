Sarıçam Belediyespor ilk yarıyı yenilgisiz lider tamamladı

ADANA, () - ADANA'da Sarıçam Belediye Spor Kulübü mücadele ettiği 2. Amatör Küme C grubunda oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

İkinci yarı hazırlıklarını sürdüren Sarıçam Belediye Spor Kulübü Başkanı Ramazan Akyürek ve 2. Başkan Fatih Göktaş, amaçlarının şampiyon olarak bir üst kümeye yükselmek olduğunu belirterek, "Belediye Başkanımız Bilal Uludağ’ın vermiş desteklerle kulübümüz tüm branşlarda olduğu gibi futbol da başarılara imza atmaya devam ediyor. İlk yarıda oynanan maçlar sonunda 7 karşılaşmamızı da kazanarak en yakın rakibimizin 8 puan önünde 21 puanla tamamladık. Bu başarı da payları büyük olan başta Başkanımız Bilal Uludağ’a, Teknik direktörümüz Salih Arıyürek’e başta olmak üzere futbolcularımıza teşekkür ediyoruz" dediler.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ ise, başarılarından dolayı futbol takımını kutladı. Uludağ, "Şu anda spor kulübümüzde yaklaşık 500’ün üzerinde lisanslı sporcumuz var. Biz de belediye olarak onlara her zaman destek olduk ve olmaya devam edeceğiz. Futbol takımının 2. yarıda da aynı başarıyı yakalayarak şampiyon olacağına inancım tam. Ayrıca ilçemizde bulunan spor kulüplerine de destek veriyoruz" diye konuştu.

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