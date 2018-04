Sarıçam Belediyesi EKPSS Kursu sona erdi

ADANA'nın Sarıçam İlçe Belediyesi tarafından engellilere yönelik olarak başlatılan EKPSS Hazırlı Kursu sona erdi.Kurs bitiminde Meryem Ana Çiftliği'nde tören düzenlendi. Törene Başkan Bilal Uludağ’ın yanı sıra eşi Nejla Uludağ, MHP Sarıçam ilçe Başkanı Mustafa Kızılelma, Başkan Yardımcısı Mustafa Pekel, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Şükrü Gedik, kursa katılan vatandaşlar ve aileleri katıldı. Başkan Bilal Uludağ, Sarıçam İlçelerinde bulunan engellilere yönelik 13 Ocak’ta başlayan ve 15 Nisan 2018’de sona eren EKPSS kursuna 15 engelli vatandaşın katıldığını söyledi. EKPSS Hazırlık Kursu'na ilginin fazla olmasının ise kendilerini mutlu ettiğini kaydeden Başkan Uludağ, "Belediye binamızda açılan bu kurslarda belirlenen program gereği Türkçe, Matematik Tarih, Coğrafya ve güncel konularında dersler verildi” diye konuştu.Bilal Uludağ, Engelli bireylere her alanda yardımcı olmak için çaba sarf ettiklerini de anlatarak, "Sizlerle burada bulunmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu projede emeği geçen arkadaşlarımı kutluyorum. Bizler her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Bunu sadece lafla değil icraatlarımızla da gösteriyoruz. Kursa katılanların emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Hepinize bundan sonraki yaşamlarınızda başarılar dilerim. Her şey gönlünüzce olsun” şeklinde konuştu.

