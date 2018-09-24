Sarıçam Belediyesi Başkanlık Kupası sahibini buldu

ADANA'nın Sarıçam İlçe Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Başkanlık Kupası turnuvası tamamlandı.Sarıçam Belediyesi tarafından düzenlenen Başkanlık Kupası futbol turnuvası, büyük çekişmelere sahne oldu. 7 takımın katıldığı turnuvanın final müsabakasında Kürkçülerspor ve Baklalıspor karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-2 biten karşılaşmada penaltılarla gülen taraf Baklalıspor oldu.Kupa seramonisinde konuşan Belediye Başkanı Bilal Uludağ, "4 yıldır her biri ayrı bir çekişmeye sahip olan turnuvalar düzenliyoruz. Bu yılki turnuvamızın sonuna geldik. İlçemizde faaliyet gösteren amatör futbol takımlarımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bu turnuvada böyle güzel ve centilmence maçlar izlemek, genç kardeşlerimizin spora olan sevdasına şahit olmak bizleri mutlu etti. Katılan tüm takımlarımızı, centilmence oyunlarından dolayı, sporcularımızı kutluyorum" dedi.Final maçını Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ramazan Akyürek, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, amatör spor kulüp başkanları ve muhtarlar da izledi.

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