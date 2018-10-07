Sarıçam Belediyesi, asfalt yapım çalışmalarında hız kesmiyor 

ADANA,()-ADANA'da Sarıçam İlçe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Bilal Uludağ, 2018 yılında asfalt çalışmalarına daha çok ağırlık verdiklerini belirterek, “ Asfalt hamlemiz söz verdiğimiz gibi hızlı bir şekilde sürüyor. Her şey Sarıçam için”dedi. Başkan Bilal Uludağ, sıcak asfalt çalışmalarının planlanan doğrultuda sürdüğünü belirterek, Yeşiltepe mahallesinin ardından Gültepe ve Yağızlar mahallelerinde çalışmaların devam ettiğine dikkat çekti. Bilal Uludağ, ”Sarıçam’a yakışır yollar yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.Seçildiğimiz günden itibaren yol çalışmalarına ağırlık verdik. Şu anda altyapıları tamamlanan birçok mahallede son derece modern, şeritli asfalt yollar yaptık” diye konuştu.

Gültepe ve Yağızlar mahallelerine beraberinde Başkan Yardımcısı Hasan Aydınlı ile giderek çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Uludağ, Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgiler aldı. Her iki mahallede de muhtarlarla birlikte gezen Bilal Uludağ, zaman zaman karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet ederek çalışmalar hakkında onlara bilgiler verdi.

FOTOĞRAFLI