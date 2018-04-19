Sarıca'dan yangın tepkisi

Mesut MADAN/BURDUR, () - BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, dün merkezde çıkan yangına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki 'Lisinia Doğa' proje alanındaki ahşap su kulesi, dün çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırma başlatılırken Lisinia Doğa Proje Alanı sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, yangınla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarıca, merkezin kapısının bir hafta önce zorlandığını öne sürerken, bu kez ise kamera ve kayıt cihazlarının bulunduğu su kulesinin yakıldığını iddia etti. Bir takım saldırıları beklediklerini aktaran Sarıca, yallardan beri sabote edildiklerini kaydetti.

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