Sarıca çiftinin yaptırdığı okul tamamlandı

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde hayırsever Gülhizar ve Osman Sarıca tarafından yaptırılan Cumhuriyet Gülhizar- Osman Sarıca Ortaokulu- İmam Hatip Ortaokulu eğitim öğretime başladı.

Hayırsever Gülhizar-Osman Sarıca çifti tarafından Uzunoluk Mahallesi'nde yaptırılan ve bu dönem tamamlanan Cumhuriyet Gülhizar- Osman Sarıca Ortaokulu- İmam Hatip Ortaokulu eğitim öğretime başladı. Bodrum artı 4 kat ve uzay çatı kat şeklinde inşa edilen okul için önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Yıldız, "Bu güzide okulumuzu önümüzdeki günlerde resmi olarak açacağız. Yapımları tamamlanan okullarla ilçemiz öğrencilerinin derslik ihtiyacının bir bölümünün karşılanacağı ve eğitimin kalitesine katkısının da yadsınamayacak derecede önem taşımaktadır" dedi.

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