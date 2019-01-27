Şarampole devrilen otombilin sürücü alkollü çıktı

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, yaklaşık 5 metre yükseklikten uçan otomobilin alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabaha karşı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Şahin T. yönetimindeki 67 EZ 036 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yaklaşık 5 metre yükseklikten ormanlık alana uçan otomobilin sürücüsü İbrahim Şahin T., yaralandı. İtfaiye ekiplence araçtan çıkarılan İbrahim Şahin T., ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan kontrolünde 3.04 promil alkollü olduğu tespit edilen İbrahim Şahin T.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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