Şarampol Katlı Otoparkı açıldı

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Şarampol Katlı Otoparkı törenle açıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Ağustos 2017'de temeli atılan, üstü park altı otopark olarak planlanan Şarampol Katlı Otoparkı hizmete açıldı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç, Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Gaye Doğanoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi ve Ak Parti ilçe başkanları, muhtarlar ve Antalyalılar katıldı.

Şarampol Katlı Otopark için maruz kaldığı eleştirileri hatırlatan Başkan Türel şunları söyledi:

“Biz hep Antalyamızı imar ve ihya etmek için gayret etmeye çalıştık, çalışıyoruz ama maalesef az bir kesim sizin mutsuzluğunuzdan mutlu oluyor. Biz bu parkı yapmadan önce burada neler neler yaşandı. Benim için 'Buradaki parkı yok edecek. Yeşil katliamı yapacak' dediler. Bana bunları, Konyaaltı Sahilini, Boğaçayı Projesini yapıyorken de söylediler. Onlar maalesef bu işlerden çok anlamıyor. Bakın biz bu projenin bir başka versiyonunu Lara Arıtma Tesisimizde yapmıştık. Arıtma tesisimizin üstü yeşil çim futbol sahası, altı arıtma tesisidir. O yaptığımız hizmeti de itibarsızlaştırmak istediler. Aynısı burada olmadı mı?"

'PABUÇ BIRAKMAYIZ'

Konyaaltı ve Manavgat Türkbeleni'nde gerçekleştirdikleri yeşil alan çalışmalarını da hatırlatan Başkan Türel, projeyi engellemeye çalışanlara fırsat vermediklerini belirtti. Türel, şöyle devam etti:

“Biz Konyaaltı'na 6 bin ağaç dikecekken, 'Menderes Türel yeşili yok ediyor' dediler. Türkbeleni'nde, Manavgat'ta binlerce ağaç dikiyorken 7-8 sene önce yangında kelleşmiş alanları çekiyorlar, 'Menderes Türel ağaç kesti' dediler. Şimdi orası da bambaşka bir yeşil çevreci proje olarak Manavgatlıların hizmetine girdi. Boğaçayı Projesi'ni yapacağımızda Menderes Türel çevre katliamı yapıyor dediler. Bunu diyenlerin hepsi oralardan çıkmıyor. Ben, bu parkın temelini atarken parkı yaptırmayız diye direnenlere pabuç bırakmayız demiştim. Allah'ın izniyle Antalya'nın faydasına hayırlı olacak ne varsa pabuç bırakmayız. Bölgeye çok güzel bir park ve otopark kazandırdık."

'ANTALYA'YI SİYASETE KURBAN ETMEYİZ'

Kimseye ayrım yapmadan, herkesi kucaklayarak Antalya'ya hizmet ettiklerini belirten Türel, “O gün projeyi yaptırmayız diyenler, yaptıklarını unuturlar, gelip arabalarını buraya park ederler. Parkta da yürüyüş yaparlar. Olsun. Biz Yaradandan dolayı yaradılanı seviyoruz. Kimseyi ayırt etmeyiz. Biz herkesi kucaklıyoruz. Bizim için önce Antalya, sonra siyaset diyoruz. O yüzden biz yola devam diyoruz. O yüzden biz Antalya'yı siyasete kurban etmeyiz diyoruz" diye konuştu.

Yeni dönemde Antalya'nın metro ile tanışacağı müjdesini yineleyen Başkan Türel şu ifadeleri kullandı:

“Bugün bu hizmetler sizin bizlere verdiği destek sayesinde oluyor. Biz olmasaydık ne Tonguç alt geçitleri yapılırdı, ne bu otopark ne de Şarampol Projesi. Biz ilk dönemimizde 11 kavşak, 11 km raylı sistem yaptık. Bizden sonra bir tane kavşak, 1 santim raylı sistem ekleyemediler. Bu dönemde 28 katlı köprülü kavşak yaptık."

31 Mart'ın çok önemli olduğuna vurgu yapan Türel, Cumhur İttifakı ile daha güçlü olduklarını söyledi. Türel, “Biz kazandıkça Antalya kazanıyor. Sizlerin destekleriyle biz kazandıkça Antalya kazanacak" dedi.

ENÇ: ANTALYA ÇAĞ ATLAYACAK

Ak Parti Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Gökçen Özdoğan Enç de daha iyi, daha yaşanabilir bir Muratpaşa istediklerini belirterek, “Tüm renklerin yeşerdiği bir Muratpaşa istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın 19 ilçemizde yaptığı muhteşem yatırımlar var. Antalya 2.5 milyon nüfusu olan bir kent. Bu kenti yönetmek için önce irade, sonra vizyon gerekiyor. İradenin de, vizyonun da adı Menderes Türel. Hizmetin ustası Menderes Türel ve ekip arkadaşları olarak bizler Antalya'ya çağ atlatmakta kararlıyız" dedi.

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