Şarampol'de şenlik var

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Şarampol Caddesi'nde Çocuk Şenliği düzenleyecek. Yenilenen yüzüyle büyük beğeni toplayan caddede 23 Nisan'da çocuk sesleri yankılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen etkinlik kapsamında 23 Nisan Pazartesi günü saat 14.00'de çocuklar, SGK Kavşağı'ndan Muratpaşa Cami yönüne doğru şenlik yürüyüşü gerçekleştirecek. Yürüyüşe Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katılacak. Şarampol Caddesi Türk bayrakları ile süslenecek.

RENKLİ GEÇİŞ TÖRENİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı ilkokullar, özel okullar, rehabilitasyon merkezlerinden özel öğrenciler ve Antalyaspor altyapısından gençlerin katılacağı yürüyüş renkli görüntülere sahne olacak. Şenlik yürüyüşü sırasında, çocuklar üniforma ve kostümleri ile bando, halk oyunları eşliğinde geçiş töreni yapacak. Şarampol esnafını ve Antalyalıları selamlayacak çocuklar 23 Nisan'ı kutlayacak.

Yürüyüş nedeniyle ANTRAY seferleri 14.00-15.00 saatleri arasında durdurulacak.

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