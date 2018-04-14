Sapanca'da motosiklet hırsızlığı: 1 tutuklama

İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde motosiklet hırsızlığı yaptığı belirlenen 1 kişi tutuklandı.
Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Sapanca Göl Mahallesi'nde çalınan motosikletle ilgili soruşturma başlattı. Olayla ilgisi olduğu belirlenen 18 yaşındaki E.A.'nın evine gidildi. Kaçmaya çalışan E.A. yaşanan kısa süreli kovalamanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan E.A. emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edildi. E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.