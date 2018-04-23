İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza öğleden sonra, Sapanca İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Neşe Karadağ idaresindeki 41 EV 042 plakalı otomobil, TEM Otoyolu kavşağından çıkış yapan 27 yaşındaki Ruken Balkış idaresindeki 01 ESD 84 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, Neşe Karadağ yaralandı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Neşe Karadağ tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sapanca'da kaza: 1 yaralı
İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza öğleden sonra, Sapanca İzmit Caddesi'nde meydana geldi. 30 yaşındaki Neşe Karadağ idaresindeki 41 EV 042 plakalı...
İsa ÇİÇEK/SAPANCA(Sakarya), () - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.