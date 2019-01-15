Şanlıurufa’da çırçır fabrikasında yangın

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da yüksek gerilim hattı kablosunun kopması sonucu çırçır fabrikasında çıkan yangında tonlarca pamuk zarar gördü. Yangın itfaiye ekiplerinin 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın hasara yol açtı.

Yangın, Şanlıurfa-Akçakale yolu üzerinde Menderes Mahallesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın yakınından geçen yüksek gerilim hattının kopması sonucu yangın çıktı. İşçilerin haber vermesi üzerine fabrikaya gelen itfaiye ekipleri, 2 saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Maddi hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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