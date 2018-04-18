Şanlıurfaspor'da Gümüşhane hazırlıkları

ŞANLIURFA,() - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Şanlıurfaspor, ligin 32'nci haftasında sahasında karşılaşacağı Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına başladı.

Şanlıurfaspor, ligin 32'nci haftasında, 22 Nisan pazar günü saat 15.30'te 11 Nisan Stadyumu’nda Gümüşhanespor’u konuk edecek. Bir günlük iznin ardından tesislerde bir araya gelen sarı-yeşilli ekip, Gümüşhanespor maçının hazırlıklarına start verdi. Düz koşu ve istasyonlar halinde ısınma hareketleriyle başlayan idman, teknik Teknik Direktör Ahmet Taşyürek yönetiminde devam etti.

Sarı-Yeşilli ekip, daha sonra ısınma ve koordinasyon hareketleri ve daha sonra dar alanda 3’e 3 oyun oynandı. Antrenmanı Şanlıurfaspor Kulüp Başkanı Emin Yetim ve Kulüp yöneticiler ve taraftarlar izledi.

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