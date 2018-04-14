Şanlıurfalı öğrencileri, Başkan Sağıroğlu ağırladı

YOMRA,() –YOMRA İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadolu’yuz' projesi kapsamında Şanlıurfa’dan Trabzon’a gelen 10 öğretmen eşliğindeki 150 öğrenci ile düzenlenen yemekte bir araya geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Biz Anadolu'yuz' projesi kapsamında, daha önce il dışına hiç çıkmamış öğrencilerin kent ziyaretleri sürüyor. Yomra İlçe Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu, proje kapsamında Şanlıurfa'dan dün kente gelen ve geceyi misafir edildikleri Yomra ilçesinde geçiren 10 öğretmen eşliğindeki toplam 150 öğrenci için düzenlenen öğle yemeğinde buluştu.

İlçede ağırlanan kafile ile bir araya gelen Başkan Sağıroğlu, projenin amacına uygun olarak başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Sağıroğlu “İki Anadolu şehrinin kardeşlik köprüsü bu kez Yomra ilçemizde kuruldu. Öğrencilerimizi evlerimizde ağırlıyoruz. Vatandaşlarımız çok ilgili ve duyarlı davrandılar. Evlerinin kapılarını açtılar. Yomra ilçemizin misafirperver bir ilçe olduğunu bir kez daha ispatladılar. Allah razı olsun. Projeye katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Misafir öğrenci ve öğretmenlerimizle konuştuğumuzda Yomra’mızı ve Trabzon’umuzu çok beğendiklerini bizlere ileterek, bizleri de Şanlıurfa’ya davet etti” dedi.