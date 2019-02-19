Şanlıurfa’da yeni nesil 112 projesi hayatta geçiyor

ŞANLIURFA, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi" Şanlıurfa’da hayatta geçti.



Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 112 Acil Çağrı Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısına başkanlık yaptı.Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nca (YİKOB) yapımı tamamlanarak hizmete sunulan 112 Acil Çağrı Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim Akbaş tarafından faaliyet sunumu yapıldıktan sonra, 2018 yılı kurumlara ait istatistik verilerin değerlendirilmesi yapıldı.Toplantı sonunda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni gezerek, personelle sohbet eden Vali Erin, 112 Acil Çağrı Sistemi hakkında bilgi aldı.Avrupa Birliği’nin 1991 yılında aldığı kararla, üye ülkelerde acil yardım hizmeti sunan kurumların işbirliği ve koordinasyon ihtiyacının tek bir numarada birleşerek, iletişimdeki zorluklar ve yetersiz koordinasyonun önüne geçmeyi amaçlayan Yeni Nesil 112 Projesi, aralarında Şanlıurfa’nın da bulunduğu 42 ilde faaliyete geçti.Acil yardım hizmeti sunumunda uluslararası standartlarda hizmet veren Şanlıurfa 112 Acil Çağrı Merkezi’nin hizmete girmesiyle, kurumlar arası koordinasyon ve iletişim hızının artması, gereksiz çağrıların kurumlara aktarılmadan elenmesi gibi faydalar amaçlanıyor. Acil sağlık, itfaiye, polis, jandarma, orman yangını ve doğal afet gibi durumlara yönelik çağrılarının tek numaradan koordine edileceği merkezde, 24 Ocak 2019 tarihinden itibaren acil sağlık ve itfaiye hizmeti yönlendirmesi yapılmaya başladı. ASELSAN tarafından devam eden teknik altyapının tamamlanması ile diğer kuruluşlar da sisteme dahil edilecek. Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi ile vatandaşlar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 158 Sahil Güvenlik, 110 Yangın İhbar, 177 Orman Yangın, 122 AFAD gibi acil numaralara tek bir numaradan 112'den ulaşabiliyor ve yardım çağrısında bulunabiliyor. 112 Acil Çağrı Merkezlerinin yazılımı, yeni nesil araçlarda kaza anında otomatik olarak 112 Acil Çağrı Merkezi araması yapabilen e-Call sistemine entegre edildi. e-Call ile kaza anında 112 Acil Çağrı Merkezinin otomatik olarak aranması ile kazazede bilinçsiz dahi olsa kaza yerinin coğrafi koordinatları ve diğer bilgiler çağrı merkezine iletilecek.

FOTOĞRAFLI