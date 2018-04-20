Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin sorunları tartışıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin başkanlığında kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan 550 bin Suriyeli sığınmacıların ihtiyaçlarının karşılanması, verilen hizmetlerin aksatılmaması için Geçici Barına Merkezleri Koordinasyon toplantısı yapıldı.



550 bin Suriyeli misafirin yaşadığı Şanlıurfa’da, Ceylanpınar, Akçakale, Harran ve Suruç’ta bulunan geçici barınma merkezlerinde yaşayan 78 bin 718 kişinin ihtiyaçlarının karşılanması, verilen hizmetlerin aksatılmaması amacıyla gerçekleştirilen Geçici Barınma Merkezleri Koordinasyon Toplantısı, Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda yapıldı.Vali Abdullah Erin başkanlığında yapılan toplantıya, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Vali Yardımcısı ve Suruç Kaymakamı Tarık Açıkgöz, Ceylanpınar Kaymakamı Ahmet Karatepe, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Akçakale Kaymakamı Hamza Özer, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Şanlıurfa sorumluları ile geçici barınma merkezleri müdürleri katıldı.Geçici barınma merkezlerinin durumları, ihtiyaçları ve taleplerin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, iç karışıklığın başladığı 2011 yılından bu yana nüfusu 20 milyon olan Suriye’de 13.5 milyon insanın yardıma muhtaç hale geldiğini ve yaklaşık 5 milyon insanın yaşamak için komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldığını hatırlattı. Vali Erin, Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Suriye krizinin ilk gününden beri insanlar arasında hiçbir ayrım yapmadan açık kapı politikası uyguladığını ve dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapar hale geldiğini söyledi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün Nisan 2018 kayıtlarına göre Türkiye’de 3 milyon 578 bin 246 Suriyelinin yaşadığını, bu mevcudun 222 bin 524’ünün çadır ve konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezlerinde hayatlarını sürdürdüğünü belirten Vali Erin, “Şanlıurfa, İstanbul’dan sonra Türkiye’de bulunan 3,5 milyon Suriyeli nüfusun en fazla barındığı ikinci ilimiz. Şehrimizde yaşayan Suriyeli misafirlerin sayısı 550 bin civarında ve bu rakamın 78 bin 718’i dört ilçemizdeki çadır ve konteyner kentlerde yaşıyorlar. Maddi imkânı olup, şehir merkezlerinde kendi yaşamını ikame ederek bizlerle aynı imkânlara sahip olabilen Suriyeli misafirlerimizin yanında konteyner ve çadır kentlerde yaşayan bu kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamada da kendi vatandaşımızdan zerre kadar ayrım yapmıyoruz. Kendi vatanlarında zulme uğramış, canlarını kurtarmak için bizlere sığınmış bu kardeşlerimize hiçbir karşılık beklemeden ensar olmak, ekmeğimizi, aşımızı onlarla paylaşmak bir gönül rahatlığı olarak bizlere yeter” diye konuştu.

Geçici barınma merkezlerinde yaşayan Suriyeli misafirlerin barınma, sağlık, gıda, eğitim ve benzeri ihtiyaçlarının aksatılmadan karşılanması için büyük bir titizlik ve hassasiyetle çalıştıklarını kaydeden Vali Erin, bir şehir nüfusu kadar insanın ihtiyaçlarının aksatılmadan karşılanmasını sağlayan herkese teşekkür etti.

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