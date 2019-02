Şanlıurfa’da uyuşturucuyla mücadele toplantısı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da Vali Abdullah Erin başkanlığında “Uyuşturucu İle Mücadelede Önleme Faaliyetlerinin Güçlendirilmesi” konulu toplantı yapıldı.



GAPTEM salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Halk Sağlığı gibi kamu kuruluşlarının yanında Yeşilay ve bağımlılıkla mücadelede etkin rol üstlenen bazı sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda kent genelinde yürütülen 2018 yılında güvenlik güçlerinin ele geçirdiği madde miktarları, haklarında işlem yapılan şüpheli sayısı ve diğer istatistiki veriler değerlendirildi. 2018 yılında uygulanan proje ile il merkezi ve tüm ilçelerde madde bağımlılığı konusuna yönelik oldukça aydınlatıcı bilgiler elde edildiğini ve bu alanda uzman akademisyenlerin görüş ve değerlendirmelerini aldıklarını hatırlatan Vali Erin, “Vatandaşlarımızın sürekli yakındığı madde bağımlılığıyla ilgili mücadelede yol haritamızı belirleyecek araştırma ve analiz programımızı tamamladık. Bugün önümüzde bu alanda mücadele için tüm veriler mevcut. Sağlık, emniyet, asayiş, adli kayıtlar gibi birçok veriyi değerlendirip, her kurum kuruluşun üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmesi için bir yol haritası belirlemek için yapılan bu ilk toplantımızın, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Şanlıurfa’da yapılan araştırma projesinin ve elde edilen veriler doğrultusunda belirlenecek çalışma planının, Türkiye’ye örnek olacağını hatırlatan Vali Erin, kamu kuruluşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bu konudaki ciddiyetin farkında olarak çalışmalarını rica ediyorum” dedi.METRUK BİNA KONUSU TAKİP EDİLECEK

İl genelinde madde kullanımında mekan olarak kullanılması muhtemel 236 metruk bina tespit edildiğini ve 63 adedinin yıkıldığını belirten Vali Erin, 31 bina için güvenlik tedbirleri alındığını, sit alanlarında yer alan binalar ile mülkiyet sorunu nedeniyle yıkılamayan binaların farklı amaçlarla kullanıma sunulabilecek hale getirildiğini ifade ederek, halen müdahale edilmemiş yaklaşık 30 metruk yapının olduğunu ve bu sorunun da bir an önce ortadan kaldırılmasını istedi.

MÜCADELE HER ALANDA OLACAK

Okul çevreleri, park ve bahçeler ile güvenlik açısından riskli bulunan mekanlarda güvenlik tedbirlerinin çok ciddi şekilde uygulanması talimatını veren Vali Erin, uyuşturucu ile mücadele eylem planının, tüm kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının işbirliğinde, basın, sosyal medya gibi alanları da kapsayacak şekilde olması gerektiğini, bu bilinçle okullardan camilere, mahallelerden şehir merkezlerine kadar herkesin bir görev üstlendiği, birbirine bağlı ve koordinasyon içerisinde çalışacak şekilde planlanması gerektiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadele eylem planı, paydaş kurum kuruluşların görev bölümü ve koordinasyon biriminin oluşturulmasıyla hayata geçirilecek.

FOTOĞRAFLI