Şanlıurfa’da Tenis Oyun Dünyası açılışa hazırlanıyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Nihat Çiftçi yapımı devam eden 'Tenis Dünyası' tesisinde incelemelerde bulundu. Tenis Oyun Dünyası'nda uluslararası turnuvalar gerçekleşeceğini söyleyen Başkan Çiftçi, "Amacımız tenis deyince Şanlıurfa'yı akla getirebilmek" dedi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköprü ilçesi Seyrantepe Mahallesinde yapımı süren Tenis Dünyası inşaatını gezdi. Şanlıurfa’nın ilk tenis kortu unvanına sahip olacak inşaat yapımı hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Çiftçi, "5 bin 469 metrekarelik alana inşa edilecek olan tenis dünyasında, 3’ü açık 1’i kapalı olmak üzere toplam 4 tenis kortu ile vatandaşlarımıza hizmet verecek. Ayrıca fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve idare binalarının yer aldığı tesisimiz bu yıl içerisinde tamamlanmasıyla birlikte Şanlıurfa ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına ev sahipliği yapacaktır.Önümüzdeki günlerde ortak bir tarih belirleyip Şanlıurfa'mıza yakışacak tesisimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanlığımızda projede tüm birimlerdeki arkadaşlarımızın çok emeği geçti. Şanlıurfa bu ortak yapılan güzel çalışmalar neticesinde önemli bir merkeze kavuşuyor. Amacımız tenis deyince Şanlıurfa'yı akla getirebilmek" diye konuştu.

ŞEHRİN STANDARDINI YÜKSELTMEYE ÇALIŞIYORUZ

Şehrin standardını yükseltmek için çalıştıklarını vurgulayan Başkan Çiftçi, "Tesiste gerek ulusal gerek uluslararası tenis turnuvalarının yapılmasını sağlamak. Tenis Federasyon Başkanımızdan da bu konuda açılışı turnova ile yapmak için söz aldık. Artık tenis Şanlıurfa'da da yapılabilsin ve gençlerimiz bu güzel sporla tanışsın istiyoruz. Bu vizyonel projeyi gerçekleştirdiğimiz için çok mutluyuz. Tesisin sahibi tüm Şanlıurfalılardır. Biz şehrimizin standardını yükseltmek için çalışıyoruz. Diğer bütün şehirlerde olan her şey Şanlıurfa'da da olacak. Şanlıurfalı hiçbir zaman kendini şanssız hissetmeyecek ve dolayısıyla ailesiyle birlikte tenis için Tenis Oyun Dünyası'na, çocuklarıyla birlikte Çocuk Oyun Dünyası'na, yüzmek için kapalı ve açık yüzme havuzlarımıza, faaliyet ve hobi anlamında gerek kadın destek merkezlerimiz gerek gençlik ve spor merkezlerimiz devreye girmiştir. Şanlıurfa'ya yakışacak bu projenin açılışını da büyük bir coşkuyla yapmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

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