Şanlıurfa’da tenis kompleksi açıldı

ŞANLIURFA, () -ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneydoğu’da bir ilk olan ‘Tenis Dünyası’ kompleksi Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un katıldığı tören ile hizmete açıldı.

Şanlıurfa’da Maşuk bölgesinde 16 Bin metrekarelik alanı ile 3’ü açık 2’i kapalı ve 1 adet Centerkort olmak üzere toplam 6 tenis kortundan oluşan tesiste, fitness salonu, çocuk oyun alanı, koşu parkı, çalışma alanı ve dinlenme alanlarının yer aldığı tenis dünyası düzenlenen törenle açıldı. Tenis dünyası açılış törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Tesisin açılış konuşmasını gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa’da ailelerin çocukları ile istedikleri sporu yapmaları için bir çok tesis kurduklarına belirterek şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımızın talimatları ile gençlerimizin Şanlıurfa’da aileleri ile birlikte hangi imkâna kavuşmak istiyorlarsa onu yapmalarını arzuladık. Çocuk ise Çocuk Oyun Dünya’sı, Futbol ise Futbol Oyun Dünyası, Tenis ise Tenis Oyun Dünyası, su kayağı ise SUKAY, yeşil alan anlamında dinlenmek piknik yapmak istiyorsa Millet Bahçesi ile GAP Vadisi. Bu bakış açımızı tüm ilçelere yaydık bu kurulan tesisimiz bir yaşam merkezi 122 tane pırıl pırıl çocuğumuz şimdiden tenis eğitimine başladı. İstedik ki aileniz ile birlikte hafta içi veya hafta sonu zaman bulundukça ailenin spor yapabileceği veya dinlenebileceği kitap okumak isteyenler için kitap okuyabileceği bir alan inşa ettik. Gençliğe bizim her alanda destek vermemiz lazım bu güzel vatanın geleceği siz gençlerimize emanet. Şanlıurfa gençliğine güveniyoruz. Sayın Valimizin de çok önem verdiği Sanayii ve yatırımda, kültür ve sanatta ki geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanımız 2019’u Göbeklitepe yılı olarak ilan etti. Unutmamalıyız ki kalkınma, kültür, spor, eğitim ve birçok konu yerelden başlar. Cumhurbaşkanımızın bize verdiği hedefler var bu hedeflere çalışarak ve üreterek gideceğiz. İşte bu tesis yapımı ve projesi ile tamimiyle Büyükşehir Belediyemizin eseridir”

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise, "Bu gün bir araya geldiğimiz şu saate en çok iltifatı ve alkışı hak eden biri varsa oda Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’dir. Bu Tenis Kompleksini Şanlıurfa’mıza kazandıran tüm çalışanlarımızı tebrik ediyorum. Son derece değerli ve kıymetli hizmet olduğunu belirtmek istiyorum" dedi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, “Güneydoğu’da bir ilk olan bu muhteşem kompleksi açabilme şansını yakaladığımız için mutluyum. Biz bu günleri hayal ederken Başkanımız Nihat Çiftçi, hedeflerimiz ve ideallerimiz olan gençlerimize sorumluluğumuzu yerine getirme görevlerini en iyi şekilde yapmaktadır. Kendilerini heyecanla bu projeye başlayarak bu eseri ortaya çıkarttığı için teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız ise, “Bölgede bir ilk olan Tenis Oyun Dünyası ile inşallah burada çok güzel gençlerimiz ve sporcularımız yetişecek. 19.6 yaş ortalaması ile çok genç bir nüfusa sahibiz, bu tür tesisler gençlerimiz açısından büyük bir önem arz etmekte gençlerimiz burada ruhsal ve fiziken eğtimler alarak onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştıracak. Tesisin yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi başta olmak üzere tüm ekibini canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.

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