Şanlıurfa’da peygamber sevgisi için 51 bin kitap dağıtıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan Hz. İbrahim Peygamberin örnek hayatı ve yaşamını anlatan 51 bin kitap düzenlenen törenle okullara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hz. İbrahim'in hayatını anlatan 51 bin kitabı okullara dağıtmaya başladı. Engelliler Koordinasyon Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşen kitap dağıtımı törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Genel Sekreter Yardımcısı Emin Özçınar, Kütüphaneler Şube Müdürü Murat Müjdeci ile çok sayıda okul temsilcisi katıldı. Kitap dağıtımı sırasında bir açıklamada bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Biz eğitimle ilgili temel meseleyi medeniyet ihlasında bulunma şansımız yok. Bu problemleri halletmeden bizim büyüyen, idealleri olan ufku geniş, büyük hayalleri olan bir nesil yetiştirmenin acısını yaşarız. Bu sorunun çözümüne biraz olsun katkı sunacağımız Büyükşehir Belediyesi'nin finansmanını sağladığı bir eseri dağıtacağız. Bu eser çocuklarımıza bizim tarihimizi, inancımızı ve değerlerimizi hikaye tadında anlatıyor. Şanlıurfa'da yaşamış diğer peygamberlerin, evliyaların da hayatlarını hikayeleştirmek hepimizin boynunun borcu. Bu vesile ile böyle güzel bir çalışma yaptıkları için Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Nihat Çiftçi'ye teşekkür ederiz" dedi.

Kitabın öğrencilerin anlayacağı şekilde hikayeleştirildiğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Hz. İbrahim ile ilgili bilimsel olarak üniversite ile yaptığımız iş birliği çerçevesinde 3,4,5,6ıncı sınıfa kadar okunabilecek bir eser dağıtıyoruz. Bugünlerde bizim İbrahim Peygamberi tanımaya ihtiyacımız var. Hz. İbrahim'in dostluk, cömertlik ve onun değerlerine bizim ihtiyacımız var. Şehrimiz birlik ve beraberlik içerisinde çok güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Müthiş bir eser dağıtıyoruz. Çocuklarımızın rahatça okuyup anlayabileceği çizgi roman şeklinde Kütüphane Şube Müdürlüğümüzün hazırladığı bir eserdir." şeklinde konuştu.

Hz. İbrahim hayatını anlatan 51 bin kitap kent ve ilçe merkezlerindeki tüm ilkokul öğrencilerine dağıtılacağı kaydedildi.

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