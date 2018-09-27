Şanlıurfa’da otobüslerde kara kutu dönemi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi şehir içi toplu ulaşımdaki otobüslere uçaklarda kullanılan kara kutu sistemini getiriyor.

Günlük ortalama 100 bin kişinin toplu taşındığı kentte Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, şehir içi otobüslerin seyir halindeyken aracın haberleşme alt yapısından çektiği verileri kaydederek bilgi merkezindeki sisteme yükleyecek. Uçaklarda kullanılan kara kutu uygulaması sisteminin hazırlık çalışmasını sürdüren büyükşehir belediyesi, kara kutu uygulaması sayesinde kazaların azalması, yol ve sürüş güvenliğinin artırılması, yakıt tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Uçaklarda kullanılan kara kutu sisteminin şehir içi halk otobüslerinde kullanılacağını kaydeden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Bu proje sayesinde kent merkezindeki toplu taşıma araçlarındaki anlık bilgiler tek merkezde takip edilecek. Bu sistemle birlikte aracın arızası yakıt durumu, hangi durakta, hava sıcaklığı rota mesafesi çevresel etkileri raporlayıp merkeze iletecek. Yine kara kutu uygulamasıyla kazalarda yüzde 15 oranında azalma, sürüş kalitesi ise yüzde 10 artış bekliyoruz. Yolcu konforunda standart yükselecek. Örneğin bir aracın kliması çalışmıyorsa bu sistem sayesinde aracın durumu merkezden takip ederek anında müdahalede bulunabileceğiz.Yine otobüsteki doluluk oranını yolcular kendi cep telefonlarında görebilecekler.” diye konuştu.

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