Şanliurfa’da okul servislerine denetim

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde okul servislerinde kapsamlı denetim gerçekleştirildi.

Çocukların can güvenliği ve rahat bir ulaşım sağlaması için Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri ve Emniyet Müdürlüğü, okul servislerini denetledi. Araçların çalışma karnelerini, araç cam filmi kontrollerini denetleyen Zabıta ekipleri, çalışma karnesi izni olmayan ve çalışma izin tarihi geçen araçlara cezai işlem uyguladı. Kontrollerin ardından Zabıta ekipleri çocuklara trafik kurallarını ve emniyet kemeri takmanın önemini anlattılar.

FOTOĞRAFLI