Şanlıurfa’da kuyuya düşen kuzuyu itfaiye kurtardı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da evin bahçesindeki kuyuda mahsur kalan kuzuyu itfaiye ekipleri kurtardı.

Akçakale’ye bağlı Aslanlı Mahallesinde Abdulkadir Ekinci’ye ait evin bahçesinde bulunan ağzı açık kuyuya kuzu düştü. Kuzunun düştüğünü fark eden sahipleri, kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye giden ekipler, bir saat kuyuda kalan kuzuyu ip yardımıyla dışarı çıkararak sahibine teslim etti.

FOTOĞRAFLI