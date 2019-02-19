Şanlıurfa’da Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi açıldı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Merkezde, kadınlara hukuksal ve sosyal yaşama yönelik hizmetler verileceği kaydedildi.



Kadınların sosyal, kültürel ve mesleki alanda eğitim alarak aile yapısının ileriye taşınması için 13 Kadın Kültür ve Destek Merkezini hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Haliliye ilçesinde yapımını tamamladığı Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Merkezin açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Kızılay Şube Başkanı Ahmet İnan, AK Parti MKYK Üyesi Vildan Polat ile çok sayıda kadın katıldı. Açılışta konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Kılıç, "Kadın dayanışma merkezimiz uzman sosyolog, psikolog, avukatı, doktoru ve diyetisyeni ile kadınlarımıza hizmet etmeyi amaçlayan bir merkezimizdir. Biz Şanlıurfa Büyükşehir Başkanlığı olarak kadınlarımıza çok kıymet vererek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kadın ne kadar sosyalleşir, huzurlu olursa aile saadeti ve sadakati açısından çok önemli mesafeler kat edeceğiz. Merkezimizde kadınların kişisel bakımları, hijyenik ve nezih bir ortamda hazırlanmış kuaför kursumuz, yöresel kıyafetlerin dikiminin yapılacağı giyim kursları, Halil İbrahim Sofrasından bize miras kalan yöresel kursların yapılacağı aşçılık kursları, kadınlarımızın eğitimlerinde kullanabileceğimiz kursiyerlerimizin çocuklarına yönelik kreşimiz, kursa gelen kadınların kurslarla ilgili bilgilendirme merkezleri bulunmaktadır. Merkezimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Hizmete sunulan Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezinde giyim, kuaför, aşçılık gibi kursların yanı sıra uzman psikolog, sosyolog, doktor, diyetisyen ve avukatta bulunuyor.

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