Şanlıurfa’da ‘İsot’ festivali ilgi gördü

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen İsot Festivali'ne katılan sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit, çiğ köfte yoğurup halay çekti. Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde davetlilere çiğköfte ikram edildi.

Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmez ürünleri arasında yer alan acı kırmız isot festivali, Hamarat Eller Çarşısı'nda isotun tarladan sofraya ulaşıncaya kadar geçirdiği evreler kadınlar tarafından uygulamalı olarak konuklara gösterildi. Festivale başına isot işlemeli yazmasıyla katılan sanatçı Hülya Koçyiğit de etkinlikte önce biber temizledi ardından çiğköfte yoğurdu. Koçyiğit, evlenecek bir çifte de çiğ köfte ikram edip fotoğraf çektirdi. Ekmeğe biber salçası sürerek yiyen Koçyiğit, "En güzel sabahlar isotla başlar" diyerek, halk oyunları ekibiyle birlikte halay çekti.

Renkli görüntülerin yaşandığı festivalde konuşan Hülya Koçyiğit, "Şanlıurfa denilince aklımıza ilk gelen şey isottur. İsot bu kentin en değerli ürünü. İsot Festivali'nin yapılması bölgeyi tanımayanları kente çekecektir. Şanlıurfa'nın tarihi bölgelerini de gezdim, inanın gurur duydum. İnşallah önümüzdeki festivallere de katılmak istiyorum" dedi.

Urfa sıra gecesi ekibinin sahne aldığı etkinlikte isot kostümü giyen gençlerin davul-zurna eşliğinde halay çekmesi alkış aldı. Festivale; Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Özçınar ile çok sayıda kişi katıldı.

FOTOĞRAFLI