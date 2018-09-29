Şanlıurfa’da ‘İktidar İslamcılığı ve Takva’ çalıştayı yapıldı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da Demokratik İslam Kongresi ve HDP tarafından “İktidar İslamcılığı ve Takva” çalıştayı düzenlendi.

Demokratik İslam Kongresi (DİK), “İktidar İslamcılığı ve Takva” çalıştayı bir otelde düzenlendi. Çalıştaya, HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Şanlıurfa Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ve DİK delegasyonunun yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 4 oturumdan gerçekleşecek çalıştayın ilk oturumunda “Dünden Bugüne Demokratik İslam Kongresi”, ikinci oturumda “Kötülükle Mücadele ve İslami Muhalefet”, üçüncü oturumda “Ahlaki Toplum ve Yozlaşma”, dördüncü oturumda ise “Toplumsal İnşa ve Alternatif Dayanışma” konuları ele alınacağı kaydedildi.Düzenlenen çalıştay ile ilgili olarak açıklamada bulunan HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, “Ortadoğu’da ve Türkiye’de İslam’la ilgili tartışmalara farklı bir açıdan bakmak ve İslam’ın özü neyi içeriyor, toplumun zihin dünyasında din algısı nerede duruyor, İslam tarihinde özellikle güç ve iktidar merkezi yaklaşımla hak ve özgürlük merkezli yaklaşımın farkı nedir, bütün bunları tartışan bir program oldu. Bunları sunan akademisyen ve STK temsilcileri var. Toplantılara katılan hem delegelerimiz hem de misafirler, katılımcılar var. Birlikte tartışıyoruz, bir yol haritası çıkarmaya çalışıyoruz, bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz” dedi.

Farklı illerden toplantıya katılımın olduğunu, güç merkezli din anlayışı ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği üzerine çalışmalar olduğunu aktaran Bilgen, “2. toplantı bu. Davet edilmiş 100 isimle yapılıyor. Elbette farklı illerden katılımlar var. Daha çok din âlimleri ve bu alanda çalışan isimler var. Aslında güç merkezli din anlayışı ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği ve takvanın bugün güncellenmiş anlamının ne olduğu üzerine bir çalışma yapılıyor. Takva elbette ki kaçınmak, uzak durmak ve gayet tabi hakka davet etmek, hak üzere yaşamak eksenli, dolayısıyla bunu güncellemek, pratiklemek, somutlaştırmak üzere bir tartışma yapıyoruz” diyerek sözlerine son verdi.

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