Şanlıurfa’da hırsızlığa 3 gözaltı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA’da ev ve otomobilden 10 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Toki ve Akabe mahallelerinde yaşanan 10 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler kimliklerini belirlediği Ş.S., S.K. ve A.Ç.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ise çalıntı olduğu belirlenen 1 televizyon, 1 dizüstü bilgisayarı ve 2 otomobil teybi ele geçirildi. Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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