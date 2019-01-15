Şanlıurfa’da, 'Eğitim ve Gençlik' konferansı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliği çerçevesinde düzenlenen "Eğitim ve Gençlik" konferansında gençlerle buluşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eğitimci Abdulkadir Açar, deneyimlerini paylaşarak eğitimin önemine değindi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Eğitim Uzmanı Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü ve İl Mili Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda Hatice Kübra Kız İmam Lisesi ve Orta Okulu öğrencileriyle bir araya geldi.Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği buluşmada hayatından kesitler aktararak gençlere gelecekleri yönünde nasihatlerde bulunan Genel Sekreter Abdulkadir Açar, "30 yılımı eğitime verdim. Yıllarca bu memleketin evlatlarını yetiştirmeye çaşıtım ve en büyük gururum da budur. Bu memlekete 8 bine yakın adam gibi adam yetiştirdim. Hedef kitlemiz geleceğin anaları, çocuk yetiştiren toplumu şekillendiren baba değil anadır. Başta annelerimiz olmak üzere ailelerimizin kıymetini iyi bilelim. Bu buluşmayı gerçekleştiren Hatice Kübra Kız Anadolu İmam Lisesi ve Orta Okulu öğrencilerine ve hocaları ile meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Öğretmen olmamla gurur duyuyorum" diye konuştu.Buluşmada ayrıca Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından siyer ödüllü yazar Salih Suruç'un Kainat Efendisi Peygamberimizin hayati anlatan iki ciltlik kitap setleri tüm öğrencilere hediye edildi.

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