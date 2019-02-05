Şanlıurfa’da diyaliz hastalarına müzikli terapi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ünitesindeki tedavi gören diyaliz hastaları ile çocuk cerrahi servisinde yatarak tedavi gören hastalara moral amaçlı ney ve kanun eşliğinde müzik faslı dinletisi sunuldu.

Şanlıurfa’da hayatta geçirilen 'Bizim için Değerlisiniz' projesi kapsamında Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemodiyaliz ünitesindeki Diyaliz hastaları ve Çocuk Cerrahi Servisinde kaldıkları için fiziksel ve psikolojik travmalar yaşayan hastalara yönelik müzik dinletisi düzenlendi. Diyaliz ünitesinde yatan hastalara önce Ney ve Kanun eşliğinde fasıl dinletisi yapıldı. Ardından hastalar tek tek ziyaret edilerek, çeşitli hediyeler takdim edildi. Çocuk Cerrahi Servisinde yatan hastalar için palyaçolar eşliğinde çeşitli etkinlik düzenlenip çocuklara pasta ikramı yapıldı. Hastane Başhekim Yrd. Uzm.Dr. Gülben Saraçoğlu, kronik böbrek yetmezliği olan, hayatlarını idame ettirebilmek için hafta birkaç kez diyaliz makinesine bağımlı olan hastaların bu süreçte fiziksel ve psikolojik olarak birçok travmaya maruz kaldığını söyledi. Saraçoğlu, “Hastalarımızı bir nebze de olsa neşelendirebilmek ve beraberce hoşça vakit geçirebilmek için böyle bir etkinlik düzenledik. Hastalarımız son derece mutlu oldu. Biz burada büyük bir aileyiz. Hastalarımızda bu ailenin bir parçasıdır. Onların sağlığı ve morali bizler için çok önemli. Amacımız buradan sağlıklı ve gülen yüzlerle hastalarımızı uğurlamaktır. Devletimiz ve Sağlık Bakanlığımız, sağlık yatırımlarına ve sağlık hizmetlerine gereken önemi vermektedir. Biz tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütün samimiyetimizle hastalarımızın daima yanındayız. Hastalarımızın sağlığı emin ellerde” dedi.

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