Şanlıurfa’da dilenen çocukların büyük bölümü Suriyeli

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında yürütülen projede, saha çalışmalarının verileri açıklandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Altıngöz, Şanlıurfa’da cadde ve sokakta dilenen 267 çocuğun 213’ünün Suriyeli olduğunu söyledi.

Şanlıurfa Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Hayata Destek Derneği iş birliğinde yürütülen ''Çocuk İşçiliği ve Dilenciliği ile Mücadele Projesi''nin toplantısı yapıldı. 2018 yılının Çocuk İşçiliği ile Mücadele yılı ilan edilmesinin ardından Şanlıurfa'da sosyal tehlikelerle karşı karşıya olan, sokakta ve diğer sektörlerde çalıştırılan ya da dilendirilen çocuklara ulaşılması hedefiyle yürütülen proje kapsamında ilgililer saha çalışması yürüttü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Mustafa Altıngöz çalışmanın istatistik bilgilerini aktararak, “Proje kapsamında yapılan saha çalışmaları sonucunda 267 çalışan ve dilendirilen çocuğa ulaşılmıştır. Bu çocuklardan 213'ü çocuğun Suriyeli uyruklu olduğu tespit edildi. Saha çalışmaları sonucunda okula devam etmeyen 127 çocuğun okula kayıtları proje kapsamında yapıldı. 94 çocuğa eğitim tedbiri alındı, 3 hakkında danışmanlık tedbiri verildi. 2 çocuk hakkında bakım ve 1 çocuğa barınma tedbiri verildi. 27 aileye sosyal ve ekonomik destek sağlandı. 87 aileye rehberlik hizmeti sunuldu” dedi.

Projenin ikinci aşamasında emniyet, jandarma ve adli makamlarla ortak çalışılacağını hatırlatan Altıngöz, "Projenin ikinci aşamasında emniyet müdürlüğü, jandarma ve adli makamlarımızla etkili bir koordinasyon oluşturmayı planlıyoruz. Bu süreçte temel gayemiz, projenin birinci aşamasını takip etmek olacaktır. Ancak beklenen sonuçların ortaya çıkmaması halinde hızla harekete geçilecek, idari ve adli cezaların başlatılması için emniyet, jandarma ve adli makamlarımızın destekleriyle birinci aşamada elde edilmiş bilgilere bağlı olarak projenin ikinci aşamasını başlatmış olacağız. Temel hedefimiz gerekirse kelebek etkisi oluşturarak mutlaka olumlu bir sonuca ulaşmaktır. Dilenen ve dilendirilen çocukların olmadığı bir Şanlıurfa hedefimize bağlı olarak bu alanda çalışmaya devam edeceğiz”

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