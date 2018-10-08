Şanlıurfa’da çiftlik yangınında tonlarca pamuk yandı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da içerisinde büyükbaş hayvanlarının da bulunduğu bir çiftlikte çıkan yangında tonlarca saman yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, öğleden sonra Haliliye’ye bağlı Germüş Mahallesi'nde bulunan bir çiftlikte meydana geldi. Sahibinin adı öğrenilmeyen içerisinde büyükbaş hayvanların da bulunduğu çiftlikte henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çiftlik çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler yaklaşık 1 saatlik çalışma neticesinde yangını kontrol altına alırken, tonlarca saman ise kül oldu. Olayda yangının büyükbaş hayvanların olduğu bölüme ulaşmaması büyük bir faciayı önledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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