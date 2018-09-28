Şanlıurfa’da belikten kopan eli 5 saatlik operasyonla dikildi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da 45 gün önce trafik kazası geçiren Ramazan Eneç'in (19) sol bilekten kopan eli 5 saat süren ameliyatla yerine dikildi.

Şanlıurfa’da otomobiliyle kaza yaptığı sırada sol el bileği kopan Ramazan Eneç’in olay yerinde bulunan kopuk eli Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı Eneç hastanede tedaviye alınırken, kanaması durdurularak, kopan elin yerine dikilmesi için ameliyatta alındı. Ailenin onayı alındıktan sonra operasyon için Ramazan Eneç ameliyathaneye alındı. Şanlıurfa’da ilk defa gerçekleştirilen operasyona Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi plastik cerrahi doktorlarından Op.Dr. Sedat Avşar, Op.Dr. Yakup Işık, Op.Dr. Abdulkadir Calavul ve Op.Dr. Kadir Tasasız katıldı. Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından gencin, sol eli yerine dikildi.

Bölgede ilk defa zorlu bir ameliyattın yapıldığını ifade eden Op.Dr. Sedat Avşar ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek şunları kaydetti; “Hastamızın kolu el bileğinin üst kısmından tamamen kopmuştu. Bu tür travmalarda mevcut damarların uç uca dikilmesi çok zordur. Hastanın hem kalıcı hem de ampute parçasında damar hasarı olması nedeniyle damar naklide yapmak zorunda kaldık. Replantasyon yapılan hastalarda özellikle ilk 2 hafta uzuvların yaşaması açısından kritik bir dönemdi. Bu kritik dönemi atlattık şuan 45. günündeyiz ve fizik tedavi ile birlikte hastamız gün geçtikçe daha iyi olmaktadır ” dedi.

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