Şanlıurfa’da 300 engelliye ışıklı kapı zili dağıtıldı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da Büyükşehir Belediyesi, duyma engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırıcı 300 adet ışıklı kapı zili ve titreşimli bebek telsizi cihazı dağıtımı gerçekleştirdi.

Türkiye'nin en büyük engelli koordinasyon merkezini hizmete sunan Büyükşehir Belediyesi, Şehir yapılanmasında engelli vatandaşları dikkate alarak projeler gerçekleştiren ve mesleki ve sanat kursları ile engelli vatandaşların toplum içerisinde özgürce yaşamalarını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplamda 300 adet ışıklı kapı zili ve titreşimli bebek telsizi cihazı dağıtımı gerçekleştirdi. Cihaz dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Bilici, Büyükşehir yöneticileri ve vatandaşlar katıldı. Cihaz dağıtım töreninin ardından Başkan Eşi Sema Çiftçi, duyma engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek cihazların tanıtımını yaptı. Ailelerin çocukları ile de yakından ilgilenen Başkan Eşi Sema Çiftçi, aile kavramının da önemine değinerek her zaman engelli vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi. Duyma engelli aileler de cihaz desteğinden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

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