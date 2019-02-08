Şanlıurfa’da 2019 miting alanı belirlendi

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valiliği, kent genelinde 2019 yılı içerisinde yapılacak toplantı ve gösteri alanları ile yürüyüş alanlarını belirledi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada TCK'nın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na göre belirlediği alanlarda esas miting alanı olarak, Bamyasuyu Mahallesi belirlendi. Paşabağı Mahallesi, Kadri Erdoğan Caddesi ile Cumhuriyet Caddesi dağılma yönü ve yerleri olarak belirlendi. Esas miting alanına alternatif alan ise Haleplibahçe Mahallesi alanında karar kılındı. Her iki alandaki mitinglerle ilgili afiş ve pankart asılacak yerler ise düzenleme kurulunun talepleri doğrultusunda, valilik tarafından 'olur' verilen ve belediyece sakıncası bulunmayan yerler olarak açıklandı. Valilikten yapılan duyuruda basın açıklaması ve benzer etkinliklerin yapılamayacağı yerler ise şöyle sıralandı:

"Hükumet Konağı ve müştemilatı. Şanlıurfa E Tipi Açık ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, önü ve çevresi. 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı'na ait hizmet binaları, önü ve çevresi. Şanlıurfa Adliyesi ve müştemilatı. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ve ek hizmet binalarında ve bu binaların müştemilatları ile önü ve çevrelerinde. Balıklıgöl Platosu ve müştemilatı. Eyüp Peygamber Camii Makamı ve müştemilatı, önü ve çevresi. Hacı Ali Şelli Parkı. Diğer kamu kurumları ve müştemilatlarında yapılacak basın açıklamaları vs. ilgili kurumun en üst yetkilisinin iznine tabidir." Suç teşkil eden durumlarda ise adli ve idari işlem başlatılacağının da vurgulandığı duyuruda, "Belirlenen yerler ve gündüz saatleri dışında basın açıklaması ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyenler, basın açıklaması adı altında bir yerde toplanarak basın açıklaması yapılacak yere gitme ve basın açıklaması ile yürüyüş esnasında pankart, döviz açarak slogan atanlar hakkında eylemleri başka bir suç teşkil etmediği takdirde 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9/Ç, 11/C, 66 maddeleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. ve 22. maddeleri ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi ve genel hükümler doğrultusunda adli ve idari işleme tabidir."

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