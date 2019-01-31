Şanlıurfa’da 150 bin okul çağında Suriyeli var

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, kentte 150 bin civarında okul çağında Suriyeli çocuk olduğunu belirterek, "İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde dışarıda bir tane bile Suriyeli çocuğumuz kalmayacak şekilde okullara devamını sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin; Haliliye ilçesinde yeniden düzenlenerek Suriyeli yetim kız çocuklarına hizmet veren yurtta düzenlenen programa katıldı. Muhammed Abdülvahit El-Eyyüb Kız Yurdu öğrencileri tarafından karşılanan Vali Erin; Kuveyt’ten gelen yardım kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi. Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu buluşmanın ardından Vali Erin burada kalan çocuklarla uzun süre Arapça konuşarak sohbet etti. Suriyeli kardeşlerine Türkiye ve Şanlıurfa olarak kucak açtıklarını belirten bir konuşma yapan Vali Abdullah Erin; "Bireyler olarak, toplum olarak, millet olarak ve devletler olarak imtihandan geçtiğimizin farkında ve idrakinde olmamız lazım. Bu sınavda biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kapılarımızı ve bağrımızı kardeşlerimize sonuna kadar açtık. Bu kardeşlerimiz için yapmamız gereken daha çok şey olduğuna da inanıyoruz. Devletimizin yaptıklarının yanı sıra özellikle İslam ülkelerinin de yardımları var ama bunların içerisinde Kuveyt’i her zaman söylediğimiz gibi ayrı tutuyoruz. Halkıyla, hayır kuruluşlarıyla ve devletiyle bu kardeşlerimizin en fazla yanında olan da yine Kuveyt Devletidir” ifadelerini kullandı.

OKULSUZ BİR SURİYELİ KALMAYACAK

Şanlıurfa’da yaşayan Suriyelilerin tek ihtiyaçlarının barınma ve beslenme ihtiyacı olmadığını anımsatarak konuşmasına devam eden Vali Erin;

“Kardeşlerimizin arasında 150 bin civarında okul çağında çocuğumuzun olduğunu, 200 bine yakın da çalışma çağında bir nüfusun burada yaşadığını ifade ederek buna göre projelere ağırlık verilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Bu 150 bin çocuğumuzun 80 bininin son iki yılda okula devamını sağladık, yeni okullar yaptık, yeni alanlar açtık ve bu çocuklarımız şu anda Şanlıurfalı çocuklarımızla beraber aynı sınıflarda eğitim öğretim görmeye devam ediyorlar. Geri kalanını da İnşallah önümüzdeki bir yıl içerisinde dışarıda bir tane bile Suriyeli çocuğumuz kalmayacak şekilde okullara devamını sağlamayı hedefliyoruz. Sanayi alanlarında da Suriyeli ve diğer Müslüman ülkelerdeki iş adamlarına yer tahsisleriyle fabrika kurmalarını ve Suriyeli gençlerimizi istihdam etmelerine yönelik teşvikler uyguluyoruz. Ülkelerine huzur geri gelinceye kadar bu kardeşlerimizin Allah’ın bize emaneti olduğunu bilerek onları misafir etmeye de devam edeceğiz ” dedi.

Buluşmada yer alan yardım kuruluşu temsilcileri de fikirlerini dile getirerek Türkiye’nin Suriyeli mazlumlara yaptıklarının çok kıymetli olduğunu, kendilerinin de bu çabaya destek vermeye devam edeceklerini belirttiler.

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