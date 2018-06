Şanlıurfa'ya 'şanlı' unvanının verilmesi kutlandı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'ya Kurtuluş Savaşı'nda gösterilen kahramanca mücadeleden dolayı 22 Haziran 1984 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 'şanlı' unvanının verilişinin 34'üncü yıldönümü, kentte düzenlenen törenle kutlandı.

Yeni Mezarlıktaki anıta çelenklerin bırakılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene; Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve birçok kamu kurum ve kuruluş müdürü katıldı. Günün anlam ve önemine anlatıldığı şiirler ve şehre 'şanlı' unvanının verilmesi hakkındaki kanun ve gerekçesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın kutlama telgrafları okundu. Törende konuşan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin Erin, Urfalıların hiçbir zaman insanlar arasında etnik ayrım yapmadan, Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Zaza'sıyla birlikte ve barış içerisinde yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:

"Tarihin her döneminde vatanının, hürriyet ve bağımsızlığının sembolü olan bayrağının, maneviyatının, kültür ve medeniyetinin ebediyen yaşaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen Şanlıurfalılar, kutsal saydıkları bu değerlerin tehlikeye düştüğü her zaman aynı fedakarlığı göstermiş, birlik ve beraberlikleri ile kıyamete kadar hür ve bağımsız yaşayacaklarını ispatlamışlardır. İnsanlık tarihi boyunca sıkıntı içinde bulunan her millete, güvenli bir sığınak olan Urfa, bugün de binlerce yıllık medeniyet birikiminin gereği olarak 500 binden fazla Suriyeliyi kendi vatandaşından ayırt etmeden sahiplenerek, koruyup kolluyor. Sergilediği insanlık, emperyalizmin vahşiliğine ve insan haklarından bahsettiği halde, savaştan ve ölümden kaçan insanları çoluk çocuk demeden ölüme terk eden, sahile vuran Aylan bebeklerin cesetlerini görmezden gelen Batılı zihniyete karşı ilan edilen bir ültimatomdur. "

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar ise Şanlıurfa halkının gerek 1980 yılı öncesi gerek milli mücadele yıllarında gerekse de Çanakkale Savaşı'nda birlik ve beraberliğini bozmadığını vurgulayarak, "Türk milleti ne olursa olsun birlikte gülen, birlikte ağlayan bir millettir. Bizler birlikte sevindiğimiz gibi birlikte ölmeyi ve ağlamayı da biliriz. Kimin sayesinde? Bu toprakların altında yatan şehitlerimiz sayesinde" ifadelerini kullandı.

Urfa'ya 'şanlı' unvanı verilmesi için TBMM'ye teklif sunan eski milletvekili Osman Doğan da o dönem Meclisteki girişimlerini ve yaptığı çalışmaları anlattı. Konuşmaların ardından Vali Erin, Osman Doğan'a plaket verdi.

