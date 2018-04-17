Şanlıurfa'ya Peygamberler Tarihi Müzesi kazandırılıyor

ŞANLIURFA, () - ÜÇ semavi dinin buluştuğu nokta olarak kabul edilen ve inanç turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Şanlıurfa'da 'Peygamberler Tarihi Müzesi' kurulması için çalışmalara başlandı. Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip 'Peygamberler Tarihi Müzesi' Kur’an-ı Kerim’i esas alarak peygamberlerin yaşantılarına yer verilecek müze, ay-yıldız mimari tasarımıyla iki yapay tepe şeklinde tasarlanacağı kaydedildi.

Peygamberler Şehri olarak bilenen Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediyesi kentin simgesi olan balıklıgöl'de 'Peygamberler Tarihi Müzesi' açılması için çalışmalara başladı. Üç semavi dinin buluştuğu bir kent olması dolayısıyla dünya inanç turizminde Mekke, Medine ve Kudüs'ten sonra dördüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da kültürel değerlere önem verdiklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Haleplibahçe’de 3. derece sit alanı tayin edilen kısım üzerine inşa edilecek müze, ay yıldızdan esinlenerek mimari bir tasarımı yansıtacak. Kullanım alanı tamamen toprak altında olacak müzenin yıldız tasarımına sahip kısmında ziyaretçilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bölümler yer alacak. İçerisinde danışma, idari birimler, personel odaları, mescit, kütüphane, kafe ve alışveriş noktaları yer alan yıldız bölümü aynı zamanda müzeye giriş ve çıkışları içeren 900 metrekarelik alanı kapsayacak. En geniş noktasındaki çapı 16 metre ve yüksekliği ise 15 metre olacak hilal kısmı ise 6 bin metrekarelik bölgeden oluşacak. Tünel içerisinde teknolojik imkanların kullanılarak görsel bir şölen sunulacağı hilal bölümünde Kur’an-ı Kerim’de adı geçen tüm peygamberlerin yaşantıları yine Kur’an-ı Kerim’de anlatıldığı gibi yansıtılacak. Kronolojinin yanı sıra kıssaların uzunluğuna da dikkat edilecek müzede sesli ve hareketli unsurlarda yer alacak. Müze aynı zamanda konuyu bütünleyen maket ağaç, bitki, hayvan, taş, kaya, su gibi üç boyutlu nesnelere de desteklenecek.

Müzedeki anlatım ve diğer unsurları içeren çalışmalarda tamamen Kur’an-ı Kerim’in esas alınacağının altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, “Kur’an-ı Kerim’imizde adı geçen tüm peygamberleri anmak, peygamberlerimizi daha iyi tanımak adına Büyükşehir Belediyemiz Haleplibahçe havzasında Peygamberler Tarihi Panorama Projesini proje tamamlandı. Çalışmamız, Koruma Kurulundan da geçti. Biz, bu güzel projeyi Şanlıurfa’mıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki hedefimiz hem il dışı ve yurt dışından gelen ziyaretçilerimize hem de Şanlıurfa’daki hemşerilerimize peygamberler noktasında tarihi bir yolculuk yaşatmak. İnsanlık tarihinde yol gösterici olan peygamberlerimizin daha iyi tanıtılmasını sağlamanın peygamberler şehrinde çok yakıştığını biliyoruz. Çalışma bilimsel bir heyet tarafından hazırlandı. Kaynak olarak Kur’an-ı Kerim esas alınıyor. Ayetlerle ve hadislerle peygamberler tarihi burada işlenecek. Bunun için de işin uzmanları tarafından metinler yazılıyor ve bu metinler görsel ve efektler anlamında görsel olarak sunulacak. Hangi peygamberimizin hangi bölgelerde yaşadığı, kavmi neydi, yüce Allah tarafından ne amaçla görevlendirildiği konusunda bilgiler verilecek. İşte tüm bunları güzel bir şekilde seslendirilerek halkımıza sunacağız” dedi.

Başkan Çiftçi, projenin 18 ayda tamamlanarak hizmete sunulmasının hedeflendiğini de sözlerine ekledi.

FOTOĞRAFLI