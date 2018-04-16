Şanlıurfa'nın yeni fuar merkezi yüzleri güldürdü

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesince kente kazandırılan fuar merkezinde açılan 'Yapı ve Dekorasyon Fuarı'nda yaşanan yoğunluk firma yetkililerinin yüzlerini güldürdü.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesince 8 aylık bir sürede tamamlanan fuar merkezi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Şanlıurfa'da 'Yapı ve Dekorasyon Fuarı'yla kapılarını açan merkezde 90 firma 250 marka temsilcisinin katılımıyla yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Yoğun rağbetin yaşandığı ve organizatörlerin tarih almak için adeta sıraya girdiği Şanlıurfa Fuar Merkezinde Mayıs ayı sonuna kadar şimdiden 3 fuar daha düzenlenmesine karar verildi. 26-29 Nisan tarihleri arasında Tarım Fuarı, 10-13 Mayıs tarihleri arasında ise Evlilik Hazırlıkları Fuarı ile Otoshow Fuarına ev sahipliği yapacak olan Şanlıurfa Fuar Merkezi, marka değeri firmaların tanıtımı için de tercih edilen adreslerin başında geliyor. Şanlıurfa Fuar Merkezi sayesinde marka değerlerinin tanıtımında büyük yol alacaklarını belirten Başkan Nihat Çiftçi, "Tüm çabamız halkımıza hizmetin en iyisini sunmak içindir. Şanlıurfa, ekonomi ve turizmde sadece Güneydoğu'nun değil Türkiye'nin örnek şehri arasında yerini alacaktır. AK Belediyeciliğin de gereği budur. Şanlıurfa daha nice fuarlarla daha gündeme gelecektir. Şehrini seven Büyükşehir kadroları olarak dönüşümü bu kadar güzel olan hizmetler karşısında bizler de projelerimizi geliştiriyor ve Şanlıurfa'mızın kalkınması için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Nihat Çiftçi tarafından görevlendirilen teknik ekibin Türkiye genelindeki fuar merkezlerini yerinde inceleyerek oluşturduğu Şanlıurfa Fuar Merkezi Projesi, Kalkınma Bakanlığı'nın da destekleri ile geçtiğimiz hafta düzenlenen törenle hizmete açılmıştı.

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