Şanlıurfa'nın tarihi mekanları şeker hamuruyla anlatıldı

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 6 şefin 6 günde çalışarak şeker hamurunda yaptığı şehrin tarihi ve turistik mekanlarının minyatürleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Şanlıurfa Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ŞAPADER) üyelerince, etkinlikler kapsamında tarihi ören yerleri şeker hamurundan yapılan minyatürleriyle sergide tanıtılıyor. Kentin kadim tarihini pastacılık tekniklerini kullanarak aktaran dernek üyesi 6 şef, 6 günde şeker hamurundan şehrin öne çıkan 4 ören yerinin minyatürünü hazırladı. UNESCO "Dünya Miras Geçici Listesi" varlıklar arasında bulunan Göbeklitepe, dünyanın ilk üniversitesi kabul edilen tarihi Harran Üniversitesi ören yeri, Harran Konik Kubbeli Evler ile tarihi Urfa Kalesi şeker hamuruyla anlatıldı. Tarihi Bartçu Hanında vatandaşların beğenisine sunulan şeker hamurlu pastaların gerçeğiyle ayırt edemeyen vatandaşlar, pastayı yapan şefleri tebrik etti.

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