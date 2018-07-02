Şanlıurfa kırsalında yol standartları yükseliyor

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, 18 farklı noktada çalışmalarını sürdürüyor. Plan ve program çerçevesinde yılsonuna kadar bin 300 Kilometrelik beton ve asfalt serimi yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa kırsalının standartlarını yükseltiyor.

Büyükşehir Belediyesinin gerçekleştirdiği program dâhilinde 18 ayrı ekip ile 13 İlçenin farklı noktalarında beton yol ve asfaltlama çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yılsonuna kadar bin 300 kilometrelik alanı asfaltlayarak vatandaşların hizmetine sunacak. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek teknik personelleri çalışmaları değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, "Yol medeniyettir düsturuyla ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi’nin önümüze koyduğu hedefler doğrultusunda il bazında özellikle kırsalda yol çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şanlıurfa’nın en ücra noktalarına kadar sahaya çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda ilin tamamında 18 ayrı ekibimiz gerek, hazırlık gerek 1. ve 2. kat gerekse de bakım onarım-yama gibi hizmetleri yerine getiriyor. Bu kapsamda kentimize hizmet eden başta daire başkanı, şube müdürleri ve ekip arkadaşlarıma göstermiş oldukları gayretlerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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