Şanlıurfa kırsalında yol çalışması

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar kırsal yol ağına toplamda bin 300 kilometrelik yolu betonyol ve sathi asfalt eklemeyi hedefliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 13 ayrı ilçenin tüm kırsal mahallelerinde yol yapım çalışmalarını hızlandırdı. Nisan ve Mayıs ayında yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle oluşan selde zarar gören yolların onarımı nedeniyle sezona biraz geç başladıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Yeşiltaş, 13 ilçenin kırsal bölgelerinde çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. Haliliye ve Eyyübiye kırsalında incelemelerde bulunan ve burada Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekiplerce yürütülen sathi asfalt serim çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yeşiltaş, Eyyübiye İlçesi Bakırtaş Mahallesi’nde yaptığı açıklamada yılsonuna kadar toplamda bin 300 kilometrelik yolu sathi asfalt ve beton yolla buluşturacaklarını söyledi. Sathi asfalt yapım işini teknolojinin yenilikleriyle birlikte yürüttüklerini kaydeden Yeşiltaş, "Amacımız Şanlıurfa’nın tüm ilçelerinde kırsal mahallelerde sezonu en iyi şekilde kullanmaktır. Bu yıl yaptığımız plan çerçevesinde yılsonuna kadar bin 300 km beton ve sathi yol yapmayı hedefliyoruz. Sezona biraz geç başlamak zorunda kaldık. Şanlıurfa’da yaşanan yağışlar çalışmamızı 1 ay erteledi. İnşallah bu gecikmeyi telefi edeceğiz" diye konuştu.

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