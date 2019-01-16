Şanlıurfa'daki okullar güvenlik kamerasıyla izlenecek

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA Valisi Abdullah Erin, uyuşturucu risk grubunda değerlendirilen okulların çevresine ihtiyacı görecek kalitede mobese sistemine bağlı kamera sistemleri kurulması, daha düşük risk grubundaki okullara da sürekli kayıt yapabilen kamera sistemi için talimat verdiklerini hatırlatarak, “Güvenlik kamerası sistemi olmayan bir tane okulumuz kalmasın” dedi.

Şanlıurfa İli Kamu Kuruluşları 2018 Yılı İl Geneli Uyuşturucu ile Mücadele Faaliyet Sunumu, Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Komutanlığı, Halk Sağlığı Müdürlüğü, ve muhtarların katılımıyla GAPTEM tesislerinde gerçekleştirildi. Kurum kuruluş temsilcilerinin yaptıkları sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bağımlılıkla mücadelede Şanlıurfa Valiliği olarak çok önemli projeler hayata geçirdiklerini, madde bağımlılığı ve uyuşturucu risk etmenleri araştırma projesi sonucunda, bu konuda yol haritası çizecek çok önemli veriler elde ettiklerini belirtti.Uyuşturucu ile mücadelenin önleyici boyutunun apayrı bir uzmanlık gerektirdiğini ve devletin tüm kurumlarının, başta kolluk kuvvetleri olmak üzere önemli tedbirler aldığını hatırlatan Vali Erin, tedavi ve rehabilitasyona yönelik ise Şanlıurfa eski havaalanı arsasında temeli atılan AMATEM ve ÇEMATEM’e ek olarak yapımına başlanacak olan rehabilitasyon merkezinin önemli faydalar sağlayacağını söyledi.

Madde bağımlılığı ile mücadelenin sırf bu işin ticaretini yapanlar veya kullanımı engellemek olmadığını, başka çoğu sebebin yer aldığını belirten Vali Erin, “Gençlerimizin içinde yaşadığı ortamı değiştirmeye, gelecekte de endişe vermeyecek şekilde eğitimlerini düzgün şekilde yapıp üniversiteye gidebildikleri ve iş sahibi oldukları bir hayatın kesintisiz ve aksaksız yürütüldüğü tedbirleri almamız lazım” diye konuştu.

TÜM OKULLARA GÜVENLİK KAMERASI

Madde bağımlılığı konusunda okullarda alınacak tedbirler konusuna da değinen Vali Erin, risk grubunda değerlendirilen okulların çevresine ihtiyacı görecek kalitede mobese sistemine bağlı kamera sistemleri kurulması, daha düşük risk grubundaki okullara da sürekli kayıt yapabilen kamera sistemi için talimat verdiklerini hatırlatarak, “Güvenlik kamerası sistemi olmayan bir tane okulumuz kalmasın” dedi.

Her okulun güvenlik güçlerinin sorumluluğuna verildiğini, okul çevresinin de bu sorumluluk alanında bulunduğunu kaydeden Vali Erin, açık sigara satılan dükkanlara kadar tüm yerlerin denetim altında tutulduğunu söyledi.Uyuşturucu ile mücadelede İçişleri Bakanlığının kararlılığını hatırlatan Vali Erin, “Çocuklara şunu bunu satıyorum diye farklı maddelere alıştırma niyetinde bulunma alçaklığını gösterenlerle kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz. Muhtarlarımız da bu konuda gözlerini dört açıp, denetimlerini yapsınlar. Mahallesinde en çok bilgi sahibi olan muhtarlarımızdır. Sürekli emniyet ve jandarma teşkilatımızla irtibatlı olmak suretiyle, hepimizin geleceğine kast eden bu insanlarla teröristle mücadele eder gibi mücadele anlayışımızı ortaya koymak zorundayız” dedi.

İl merkezi ve ilçelerde, madde kullanımına müsait bir tek metruk bina kalmaması için talimat verdiklerini, bunun gereğini yerine getirmeyen yerel yönetimler olduğunu kaydeden Vali Erin, “Yazılı talimat ve emire rağmen bunu gerçekleştirmeyen yerel yöneticiler hakkında gerekli işlemi başlattık. Yıkımlar Kaymakamlıklarımız tarafından yapılacak ve yıkım faturası da ilgili belediyeler tarafından ödenecektir” diye konuştu.

Vali Erin, ortaya konan istatistiklere göre Türkiye’nin dünya ve Avrupa ortalamalarının altında bağımlılık sorunu bulunduğunu ancak geçen yıl yapılan araştırma sonucuna göre, Şanlıurfa’daki rakamın, Türkiye’de tespit edilen bağımlılık rakamının üzerinde olduğunu, bu nedenle bağımlılıkla mücadelede daha çok mücadele edilmesi gereken bir il olduğunu söyledi.

Madde bağımlılığı konusunun Türkiye’de son dönemde daha çok gündeme gelen bir konu olduğunu, aslında madde bağımlılığının daha önceden de olduğunu ve artan iletişim imkânları sayesinde etkileşimin artığını ve bu sayede olumsuz etkileşimin de gerçekleştiğini söyleyen Vali Erin, konu hakkında sunumlarını yapan kurum kuruluş temsilcilerine teşekkür etti.

Toplantıda Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, uyuşturucu tehdidinin dünya, Avrupa ve Türkiye kıyaslamasını yaparak Şanlıurfa Valiliği tarafından yürütülen çalışmaları anlattı.

Son zamanlarda Türkiye’ye yönelen uyuşturucu tehdidinin, çağın sinsi hastalığı olduğunu belirten Akıl, “Ülkemiz, coğrafi konumu ve genç nüfusu nedeniyle uyuşturucudan doğrudan etkilenen ülkeler arasındadır. Gerek Asya’da üretilen ve Avrupa’ya transfer edilen eroin kaçakçılığında, gerekse Avrupa’da üretilen ve Asya’ya sevkiyatı yapılan sentetik uyuşturucu ve ara kimyasallar kaçakçılığında transit ve hedef ülke konumundadır” dedi.

EMNİYET VE JANDARMA İSTATİSTİKLERİ VERİLDİ

Toplantıda, 2016, 2017 ve 2018 yılları narkotik suçlarla mücadele ile ilgili bir sunum yapan Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Erhan Nazlıgül de, ele geçirilen suç unsurları, narkotik madde miktarları, suçlu sayıları, uyuşturucu satış ve kullanımı tespit edilen kişilere karşı yapılan işlem sayıları hakkında bilgiler verdi.

Nazlıgül, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuya karşı mücadele kapsamında yapılan eğitim seminerleri, afiş ve broşür gibi çalışmaları yapıldığını, uyuşturucu kullanım alanı olarak değerlendirilen metruk yapıların tespit edilerek gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Uyuşturucu ile mücadelede Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgiler veren Jandarma Yarbay Murat Özen de, uyuşturucu madde ticaretinin kolay para kazanma yollarından biri olarak görüldüğünü, genç nüfusun da bu doğrultuda hedef halinde olduğunu söyledi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki 1026 okul çevresinde, 2018 yılı içinde 8583 önleyici kolluk devriyesi düzenlendiğini, arazi ve yol kontrol noktalarında tedbirler alındığını söyledi.

İl Jandarma Komutanlığının önleyici tedbirler kapsamında düzenlediği faaliyet ve operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarları ve olay sayıları hakkında bilgiler veren Özen, Cumhurbaşkanlığı ikinci 100 günlük icraat programının uygulanmaya konulduğu tarihten itibaren sıkılaştırılan kontroller sonucu, olay sayısında yüzde 150 artış olduğunu kaydetti.

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