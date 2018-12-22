Şanlıurfa'da yaşlıların kaplıca keyfi

ŞANLIURFA, () - ŞANLIURFA'da Yaşlı Destek Programı'nda (YADES) faydalanan 100 kişi, jeotermal Karaali Kaplıcalarında sıcak havuz keyfini yaşadı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Engelliler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan YADES projesi kapsamında 65 yaş üstü 100 kişi Karaali Termal Tesislerine götürüldü. Jeotermal tesislerde havuz keyfini çıkartan yaşlılara kaplıcada ayrıca sağlık kontörlünden geçirildi.Günü birlik belediye tarafından tahsis edilen araçlarla evlerinden alınan yaşlılar aynı gün yine evlerine götürüldü. Kaplıcalarda sıcak havuz keyfini çıkartan yaşlılar belediye yetkililerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI