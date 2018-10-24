Şanlıurfa'da 'yan bakma' kavgası: 1 yaralı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da, 2 kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle çıktığı iddia edilen tabancalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Devteşti mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürüyen iki kişi arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Çevredeki esnaf müdahale edip tarafları ayırmaya çalışırken, ismi öğrenilmeyen 1 kişi ise belindeki tabancayı çıkarıp Sabri B.'nin sol bacağına ateş açtı. İsmi öğrenilmeyen kişi kaçarken yaralanan Sabri B., olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

