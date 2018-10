Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele toplantısı

ŞANLIURFA, ()- ŞANLIURFA’da düzenlenen ‘Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi’ toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa Valiliği tarafından koordine edilen, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca finanse edilen ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan başkanlığında, alanında uzman akademisyen ve sağlık çalışanlarının görev aldığı “Şanlıurfa İlinde Uyuşturucu Kullanım Sıklığı ve Risk Etmenlerinin Belirlenmesi” adlı projeye ait veriler, Polisevinde düzenlenen toplantıyla açıklandı.

Şanlıurfa’nın genç nüfus potansiyeli nedeniyle uyuşturucu riskinde Türkiye ortalamalarının üstünde olmasını beklediklerini ve yapılan araştırma sonucunda sorunun boyutunun ne olduğunu tam olarak ortaya koyduklarını ifade eden Vali Abdullah Erin şunları söyledi:

"Biz diyoruz ki artık madde bağımlılığı konusunda dışarından kimse bize yüzde 30, yüzde 40, şu kadar var, bu kadar var diye tespitlerle gelmesin. Bu konu, bu toplantıyla Urfa olarak hangi noktada olduğumuzu, aşağı yukarı bağımlılık oranının ne olduğunu, bağımlılık yapıcı maddeler açısından nasıl bir tablo ortaya koyduğunu, özellikle risk bakımından hangi yaş grubu olduğunu ve il dağılımını ortaya koydu.

Uyuşturucu tehdidine karşı AMATEM ve ÇEMATEM’in tek başına bir çözüm olmadığını dile getiren Vali Erin, “Ülke olarak çok boyutlu bir tehlike ile karşı karşıyayız. Bugün açıkladığımız çalışma, mevcut durumumuzu ortaya koydu. Ama bu, işimiz bitti demek değil. Bu işin elif’i. Şimdi be’ye, te’ye, se’ye ce’ye devam edeceğiz. Uzun soluklu ama ne yapacağını herkesin bildiği bir mücadele anlayışını hayata geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Dünya ve Türkiye’de uyuşturucu, alkol, tütün ve diğer madde bağımlılık oranlarının Şanlıurfa ile kıyaslandığı araştırmanın il ve ilçe merkezlerinde 2001 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapıldığını belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ise daha önce ülke genelinde yapılan benzer bir çalışmanın ilk kez Şanlıurfa’da il örnekleminde konuşulduğunu söyledi.

Konuşmasında, uyuşturucu kullanımında dünya, Avrupa ve Türkiye’de kullanım oranları hakkında bilgiler veren İlhan, “Dünyada 247 milyon kişi uyuşturucu kullanıyor. Avrupa’da bu sayı 88 milyon, her dört erişkinden biri, her beş gençten biri uyuşturucu kullanıyor. Avrupa’da uyuşturucu çok büyük bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye’de 2011 çalışmasına göre yüzde 2,47 oranında bir kullanım var. Geçtiğimiz hafta açıkladığımız sonuçlara göre yüzde 3,1. Bu oran, toplumun her yüzde 3,1’i uyuşturucu kullanıyor anlamına gelmez. Tüm dünyada uyuşturucu kullanımı için şöyle bir ölçüt söz konusu; en az bir kez deneyenler bu oranın içindedir. Çünkü bir kez uyuşturucu deneyenlerin yüzde 60-70 kadarı, en azından yüzde 50’si kullanmaya devam ediyor. Buna göre rakamlar üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Ülkemizde sorunun boyutu ne diye baktığımızda, 1,5 milyon ile 1,75 milyon arasında kişinin en az bir kez uyuşturucu kullandığı anlamına geliyor. Bu rakam, esrar ve üzeri uyuşturucu kullanımından başlayanları kastediyor. Bu aslında Cumhurbaşkanımızın da daha önce ifade ettiği gibi “Ne önlem almayacak kadar az, ne de abartılacak kadar fazla”. Ne tüm enerjimizi uyuşturucu ile mücadeleye harcayalım ne de bunu görmezden gelelim. Bu rakamlar ışığında, gerçekçi, bilimsel politikalar üretelim düşüncemiz söz konusu” dedi.

Toplantıda söz alan Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de araştırmanın yapılmasını sağlayan Vali Erin’e, Prof. Dr. İlhan’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Ortada abartılı rakamlar dolaşıyordu. Uyuşturucu kullanımı Türkiye ortalamasında ve ilimizde yüzde 3 oranında ise bu çok yüksek bir rakamdır. İlimizde sürekli kullanım oranı 42 bin civarında. Bizim, 1980’den beri terörle mücadelede kayıplarımızla aynı rakama tekabül ediyor, bu sadece Urfa’da. Oysa terörle mücadelemiz tüm ülke genelinde. Demek ki emperyaller amaçlarına ulaşmışlar. Bir ilde sadece 40 bin insan bunu kullanıyorsa ki bunu kullananlar bir çok yetenekten mahrum kalacaklardır. En azından düşünme yeteneğinden, üretebilme yeteneklerinden, topluma faydalı olabilme yeteneklerinden mahrum kalacaklardır. Bundan mahrum kaldıkları gibi, toplum için bir problem oluşturacaklardır. Sorun çok ciddi, ben olaya böyle bakıyorum. Benim şehrimde 42 bin gencim bunu kullanıyorsa, yüreğimin cız etmesi lazım ki cız etti” diye konuştu.

