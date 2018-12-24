Şanlıurfa'da, tiyatro oyunu

ŞANLIURFA, () - DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından Şanlıurfa'da "Tamara’nın Çığlığı" oyununu sahneledi. Sanatseverler tarafından ilgiyle izlenen Tamara’nın Çığlığı, kadının başka ülkelerde mülteci olma durumu tiyatro, pantomim ve dansla anlatıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibinin geçen hafta Diyarbakır’da ’72 Koğuş’ adlı oyun ile sahne almasının ardından bu kez Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekiplerini Şanlıurfa’da misafir etti. Mülteciler ve kadın sorununu dört farklı sanat dalında sahneleyen "Tamara’nın Çığlığı" adlı oyun, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gösterime sunuldu.

Canan Aksoy’un yazdığı, Ata Aksoy’un yönettiği, Handan Ekici ve Ata Aksoy’un oynadığı tiyatro oyunda, kadınların engellendiği bir dünyada, Tamara önüne çıkan duvarları aşmaya çalışırken aynadaki farklı sesler ve karakterlerle de hesaplaşır. Tamara müzikle, dansla ruhunu arındırırken varoluşunu da anlamlandırmak için mücadele verir. Dışarıdan gelen fısıltılara, bölünmelere karşın kendini bütünlemeye çalışır. İnsanın varoluşuna, kendine en yakın hissettiren, yenileyen araç sanat olduğu için Tamara’nın kendi varoluşunu var etmesinde, yeniden doğuşunda sanatın bir çok dalı Tamara’ya arkadaşlık eder. Tamara kendi çığlığının sesinde ve aynada gördüğü çatlaklarda mim ve flamenkoile kaderine başkaldırır. Tamara, güneşin doğuşuyla, onu kendinden uzaklaştıran, benliğinde karmaşalar yaratan ve çekiştiren her sese karşın dimdik ayakta durmayı öğrenir.

Tiyatro, pantomim ve dansı buluşturan, lirik şiirin bağlayıcı unsur olarak kullanıldığı disiplinler arası performans türü olan Tamara’nın Çığlığı, kadının tüm coğrafyalarda kendine, ülkesine ve başka ülkelerde mülteci olma durumunu anlatıyor. Zamanın ruhu bağlamında şiddetin ağırlıklı olduğu; savaş, zorunlu göç ile bunun getirdiği ırkçılık ve kadın cinayetleri trajedisinin çokça yaşandığı bir çağda geçer oyun. Oyunda, kadınını ve tüm coğrafyalardaki kadınların yansımasını anlatması bağlamında İranlı kadın şair Furuğ Ferruhzad umut dolu dizeleri ve Lorca’nın dizeleriyle seyirciye şiirle anlatım sahneledi. Sanatseverler tarafından büyük ilgi gören oyunun ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyenlerden yoğun alkış aldı.

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