Şanlıurfa'da terör saldırısının ardından eğlenceler iptal edildii

ŞANLIURFA,() - BATMAN'da meydana gelen terör saldırısında 7 askerin şehit olmasının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentte düzenlenecek İsot Festivali kapsamında yapılması planlanan konser ve eğlenceli etkinlikleri iptal etti.

7 askerin şehit olduğu saldırının ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı, festival kapsamındaki etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, saldırıyı lanetleyerek, "Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Terörün amacı toplumu, ülkeyi üzüntüye boğmaktır. Asıl hedefleri hayatı normal akışından çıkarmaktır. Biz her türlü terör eylemini lanetliyoruz. Düzenlediğimiz 3 günlük festival programının eğlence ve konser kısımlarını iptal etme kararı aldık" diye konuştu.

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