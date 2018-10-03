Şanlıurfa'da; 'Sıfır Atık' projesi başladı

ŞANLIURFA,() - ŞANLIURFA'da vahşi depolamayı sonlandırarak kurduğu Katı Atık Tesislerinde 30 bin haneye yetecek elektrik enerjisini üreten Büyükşehir Belediyesi, bu kez 'Sıfır Atık' hedefi ile yeni bir çalışmaya başlattı.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında ve bağlı sosyal tesislerinde kullanılmak üzere, kurum dışındaki alanlarda oluşacak atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlamak adına 2 adet Atık Getirme Merkezi (AGM) toplama merkezlerine kuruldu. AGM'lerde bitkisel atık yağlar, kullanılmayan elbiseler, kağıt, karton, plastik, atık ilaç ve atık pillerin ayrı olarak biriktirileceği 6 farklı bölümden oluşan bir sistemle toplanacak. Ayrıca sistemde atık piller için teşvik edici ödül sistemi ile her atılan 1 atık pil için 10 puanlık kupon hediye edilecek olup toplamda 100 puan toplayan kişiye Kart Dolum Merkezlerinde 1 binişlik ücret Urfa Kartına yüklenecek. Geri dönüşüm kumbaralarında ve Atık Getirme Merkezlerinde toplanacak geri dönüşüm malzemeleri entegre katı atık tesisine taşınarak atık kodlarına göre sınıflandırılıp ham madde olarak tekrar sanayiye kazandırılacak. Başkan Çiftçi yaptığı konuşmada, "Güneş Enerji Sistemleri ile yenilenebilir enerji üretiminin arttırılması diğer yandan katı atık tesislerinde elektrik enerjisi üretimi ile Şanlıurfa'nın Türkiye'de örnek gösterilen iller arasında yer aldığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfa, çevreyi koruma açısından çok önemli bir projeyi daha hayata geçiriyor. Sıfır Atık projesinde; çöpe giden tüm katı atıklar makine üzerinde yer alan bölümlerde ayrıştırılarak toplanıyor. Halkımızın çevreye karşı duyarlı olması lazım. Şimdiden desteklerinden dolayı tüm halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI