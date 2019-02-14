Şanlıurfa'da Sevgililer Günü'nde 49 çiftin nikahı kıyıldı

ŞANLIURFA () - ŞANLIURFA'da 49 çift, nikahlarının özel ve unutulmaz kılmak için 14 Şubat'ta nikah masasına oturarak 'Evet' dedi.

Şanlıurfa'da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde nikah günlerinin özel olmasını isteyen çiftler, Haliliye Belediyesi nikah dairesine başvurdu. Belediyeye başvuran çiftler, görevliler tarafından nikahları kıyılarak evlilik cüzdanları ise geline teslim edildi. 14 Şubat'ta nikah masasına oturan çiftler, unutulmaz bir tarih olması için bugünü beklediklerini ifade ederken, bazı çiftler ise bugünden habersiz oldukları Sevgililer Günü'ne tesadüfen denk geldiğini ifade etti. Nikah masasına oturan çiftlerin oldukça heyecanlı görünürken, 49 çift, nikah memurunun huzurunda Sevgililer Günü'nde çifte mutluluk yaşadı.

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